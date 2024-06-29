В США сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним мальчиком

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Она ворвалась в дом к семье ребенка, вооруженная пистолетом.

В США сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним мальчиком

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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В штате Огайо сотрудница социальной службы приговорена к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы за то, что ворвалась с пистолетом в дом 13-летнего ребенка, которого ранее домогалась. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сотрудники полиции уже задерживали 24-летнюю женщину за совращение подопечного. О преступлении узнала приемная мать ребенка и сразу же сообщила в правоохранительные органы.

В ходе расследования на телефоне подозреваемой были обнаружены видеозаписи, фотографии, а также переписка интимного характера, ведущаяся между социальным работником и подростком. После этого женщина была арестована, однако впоследствии отпущена под залог в размере 50 тысяч долларов.

Позже разгневанная женщина ворвалась в дом, где жил подросток и угрожала его семье пистолетом. По имеющимся данным, она кричала, что приемная мать «разрушила ее жизнь» и «отняла у нее все».

В результате женщина была снова арестована. Она получила четыре года лишения свободы за угрозы семье подопечного. Кроме того, продолжается расследование по делу о домогательствах в отношении ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители расследуют загадочную гибель подростков под Иркутском.

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