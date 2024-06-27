Мутное дело: правоохранители расследуют загадочную гибель подростков под Иркутском

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 98 0

СК возбудил дело об убийстве двух детей на водохранилище под Иркутском

Мутное дело: правоохранители расследуют загадочную гибель подростков под Иркутском

Фото: Telegram / Официальный канал Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области / sledcom38

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Двое 14-летних ребят отправились купаться и исчезли.

Тела двух 14-летних подростков обнаружены в Нукутском районе Иркутской области. По данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, дети ушли купаться на Братское водохранилище и исчезли.

Отмечается, что подростки приехали к водохранилищу на мотоцикле. Водоем находится между селами Хадахан и Быково.

«На берегу обнаружены мобильные телефоны и одежда несовершеннолетних. В ходе поисково-спасательных мероприятий тела обоих подростков были обнаружены в воде», — говорится в сообщении ведомства.

Транспорт детей нашли там же на берегу. Что именно произошло, предстоит выяснить правоохранителям. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Абхазии возбудили уголовное дело об убийстве. Перестрелка произошла на границе с Россией. Три человека были ранены, а один убит.

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