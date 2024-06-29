МВД Сербии повысило уровень готовности силовиков из-за угрозы терактов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

В усиленный режим работы перешли и правоохранители Республики Сербской.

МВД Сербии повысило уровень готовности силовиков из-за угрозы терактов

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/EHL Media

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Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич объявил «красный» уровень опасности в стране в связи с угрозой терактов после атаки на посольство Израиля в Белграде, в ходе которой пострадал сотрудник жандармерии. В местах скопления людей с этого момента будут значительно усилены полицейские патрули. О ситуации в стране сообщают журналисты портала Blic.

«Все руководители организационных подразделений министерства немедленно принимают меры в соответствии с инструкциями о том, как действовать в случае угрозы терроризма», — заявил Дачич.

В сообщении отмечается, что на связи с министром внутренних дел постоянно находятся его коллега из Республики Сербской Синиша Каран, а также директор полиции республики Синиша Кострешевич. Подчеркивается, что непосредственной угрозы нападения нет, был назначен только ряд превентивных мер и активизировано сотрудничество с другими полицейскими ведомствами для обмена оперативной информацией.

Накануне молодой мужчина с арбалетом появился у посольства Израиля в сербской столице. Предварительно, он был идентифицирован как 25-летний Милош Жуйович. Он ранил в шею правоохранителя, дежурившего у здания. Несмотря на это, силовику удалось ликвидировать нападавшего, после чего он был госпитализирован и успешно прооперирован. Израильские дипломаты не пострадали. Дачич назвал случившееся терактом, направленным против Сербии и полиции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области.

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