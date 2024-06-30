Артистка фаер-шоу чуть не сгорела заживо на празднике Дня молодежи в Люберцах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 32 0

Артистка фаер-шоу загорелась во время празднования Дня молодежи в Люберцах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Охваченная пламенем девушка бросилась в толпу зрителей.

Молодая артистка фаер-шоу едва не погибла во время празднования Дня молодежи в подмосковных Люберцах. В ходе выступления девушку внезапно охватило пламя, огонь от факела перекинулся на рюкзак с керосином за ее спиной. Шокированная выступающая бросилась в толпу зрителей. Кадры происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Пламя прямо на нас пошло, и сама девушка горящая побежала, видимо, от испуга на нас. Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя», — рассказал очевидец.

Фаер-шоу проводилось у здания администрации города. Пострадавшая успела скинуть рюкзак, пламя удалось быстро потушить. Позже, по словам свидетелей, ее еще долго заливали водой за сценой. Артистку госпитализировали с ожогами. Кроме того, несколько зрителей упали и получили ушибы, когда начали в панике убегать от огня.

На данный момент о состоянии девушки ничего не известно, городские службы не публиковали официальных комментариев. Видео инцидента обрывается на моменте, когда артистку охватило пламя, а вокруг началась паника.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в подмосковной Балашихе, в результате которого погибли пять человек.

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