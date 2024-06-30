На Сахалине водитель грузовика сбил четырех детей, одна девочка в реанимации

На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в отношении 53-летнешо жителя села Взморье, виновника, возбуждено уголовное дело (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения

По версии следствия, нетрезвый ехал вечером на автомобиле Toyota Dyna по селу в районе Приморской улицы. Ехал вечером и то ли не видел идущих по краю дороги ребят, то ли не справился с управлением. Все четверо, дети от восьми до 12 лет, получили серьезные травмы. Трое из них, девочки, были госпитализированы в центральную больницу ближайшего города Долинск, один лечится амбулаторно.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования и выявления опьянения. Состояние двух девочек оценивается как среднетяжелое. Третья находится в крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии, она перенесла многочасовую операцию. Вмешательство проводили долинские врачи, а также их оперативно прибывшие коллеги из Сахалинской областной клинической и детской областной больницы.

«Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия. Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», — рассказали представители регионального Минздрава в Telegram.

За маленькую пациентку боролись всю ночь, медики и семья не теряют надежды на ее выздоровление.

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