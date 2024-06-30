Вредно ли пить воду из пластиковой бутылки?

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Jinan University:

Вредно ли пить воду из пластиковой бутылки?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Неужели качество воды из такой тары может нанести вред здоровью?

Ученые доказали, что пластиковые бутылки вредят здоровью. Они призывают использовать стеклянные тары. Об этом рассказали исследователи китайского вуза Jinan University.

Для эксперимента были отобраны пластиковые бутылки из Африки, Америки, Европы и Азии. Тщательный анализ показал, что практически все образцы содержали летучие органические соединения (ЛОС), некоторые из которых являются потенциально токсичными.

Эти вещества выделяются в процессе старения и разложения упаковки из полиэтилентерефталата, именно этот материал используется для изготовления питьевых бутылок.

Хоть в воде выделение ЛОС остаются на низком уровне, ученые не рекомендуют ее пить. При длительном употреблении у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Они отметили, что необходимо отказаться от пластиковой тары и перейти на стеклянные.

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