Фанаты Канье Уэста прождали кумира у входа в гостиницу полночи

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Позднее рэпера видели в аэропорту «Внуково». Возможно, он уже улетел из России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Огромная толпа фанатов, ожидавших у гостиницы Four Seasons в центре столицы рэпера Канье Уэста, похоже, в пустую потратила время — кумир молодежи так и не появился. Кадры, снятые у входа, публикует 5-tv.ru.

Полиции пришлось выставить заграждения, чтобы сдержать напиравших поклонников американской звезды, но после полуночи сотрудники начали разбирать заслоны — толпа встречавших артиста заметно поредела. Самые стойкие фанаты Канье Уэста задержались до трех ночи, после чего уехали по домам на такси.

Позднее стало известно, что рэпера видели в аэропорту "Внуково", вероятнее всего, он уже улетел из России.

Ранее продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что, по ее сведениям, концерт звезды все же состоится в России и рэпер запланировал посещение "Лужников". Похоже, эти планы были нарушены, теперь фанаты гадают - а состоится ли в этом случае концерт. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канье Уэст может получить российское гражданство, если о нем попросит.

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