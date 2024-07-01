Фанаты Канье Уэста прождали кумира у входа в гостиницу полночи

Огромная толпа фанатов, ожидавших у гостиницы Four Seasons в центре столицы рэпера Канье Уэста, похоже, в пустую потратила время — кумир молодежи так и не появился. Кадры, снятые у входа, публикует 5-tv.ru.

Полиции пришлось выставить заграждения, чтобы сдержать напиравших поклонников американской звезды, но после полуночи сотрудники начали разбирать заслоны — толпа встречавших артиста заметно поредела. Самые стойкие фанаты Канье Уэста задержались до трех ночи, после чего уехали по домам на такси.

Позднее стало известно, что рэпера видели в аэропорту "Внуково", вероятнее всего, он уже улетел из России.

Ранее продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что, по ее сведениям, концерт звезды все же состоится в России и рэпер запланировал посещение "Лужников". Похоже, эти планы были нарушены, теперь фанаты гадают - а состоится ли в этом случае концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канье Уэст может получить российское гражданство, если о нем попросит.