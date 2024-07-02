Вопросы возникают даже к зубной пасте: эстонские пограничники создали пробку из российских туристов

В очередь стоят пожилые люди и дети, ситуация становится критичной.

Огромная пробка из пешеходов образовалась на стороне Ленобласти по направлению к пункту пропуска «Ивангород — Нарва». Эстонские пограничники не торопятся никого приглашать в зоны паспортного контроля. Затягивается и процесс досмотра вещей, вопросы у сотрудников возникают даже к зубной пасте. Из-за этого очередь практически не движется.

Люди, а среди них есть пожилые и дети, вынуждены стоять с чемоданами в руках на сильной жаре. Некоторые из них прячутся под зонтами и укрываются платками, однако эффекта от этого довольно мало. Интересно, что такая ситуация возникает на пункте пропуска не впервые. Ранее граница закрывалась эстонской стороной, а в прошлые выходные все повторилось из-за местного государственного праздника.

Кроме того, на автомобильном пункте пропуска Ивангород сейчас идет реконструкция, поэтому попасть в соседнюю строну можно только пешком. Это создает дополнительные сложности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему на границе начали массово изымать паспорта. Происходит это из-за нескольких ошибок в документах.