Тело известной художницы-мультипликатора Вершининой нашли в ее квартире в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 87 0

Одна из создательниц «Кентервильского привидения» и «Крошки Енота» ушла из жизни в возрасте 99 лет.

Тело известной художницы-мультипликатора Вершининой нашли в ее квартире в Москве

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker=Meinrad Riedo

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Известная художница-мультипликатор Елена Вершинина скончалась в возрасте 99 лет в Москве.

По информации 5-tv.ru, тело женщины обнаружили 30 июня в ее квартире. По предварительному заключению медиков, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело художницы направлено в морг, по факту ее смерти проводится проверка.

Вершинина участвовала в создании более 60 мультфильмов, среди которых «Крошка Енот», «Приключения Мюнхгаузена», «Кентервильское привидение», «Янтарный замок», «Большие неприятности», «Дракон», «Беги, ручеек», «Про злую мачеху», «Шапка-невидимка», «Три толстяка» и другие.

Художница родилась в 1924 году в семье главного маршала авиации СССР и героя Великой Отечественной войны Константина Вершинина. В 1955-м она окончила Московское художественное училище памяти 1905 года, после этого три года училась на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», где впоследствии проработала до 1979 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в возрасте 80 лет ушел из жизни композитор Александр Кнайфель.

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