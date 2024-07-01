Тело известной художницы-мультипликатора Вершининой нашли в ее квартире в Москве

Известная художница-мультипликатор Елена Вершинина скончалась в возрасте 99 лет в Москве.

По информации 5-tv.ru, тело женщины обнаружили 30 июня в ее квартире. По предварительному заключению медиков, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело художницы направлено в морг, по факту ее смерти проводится проверка.

Вершинина участвовала в создании более 60 мультфильмов, среди которых «Крошка Енот», «Приключения Мюнхгаузена», «Кентервильское привидение», «Янтарный замок», «Большие неприятности», «Дракон», «Беги, ручеек», «Про злую мачеху», «Шапка-невидимка», «Три толстяка» и другие.

Художница родилась в 1924 году в семье главного маршала авиации СССР и героя Великой Отечественной войны Константина Вершинина. В 1955-м она окончила Московское художественное училище памяти 1905 года, после этого три года училась на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», где впоследствии проработала до 1979 года.

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