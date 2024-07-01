«Пьяные игры»: герцогиня Эдинбургская довела семью до истерики

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

The Mirror: герцогиня Эдинбургская довела дочь до истерики во время пьяной игры

«Пьяные игры»: герцогиня Эдинбургская довела семью до истерики

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Британские монархи продолжают удивлять мир необычными выходками.

В Великобритании герцогиня Эдинбургская довела семью до истерики во время участия в «пьяной игре по вождению кареты». Об этом сообщает издание The Mirror.

Суть соревнований заключается в том, чтобы выпить бокал шампанского во время управления каретой и поставить его во время следующей остановки. Однако 59-летняя герцогиня не смогла вовремя остановиться и промахнулась, чем вызвала у родных «истерический смех». В традиционной игре, которая проходила в поместье Сандрингем в Норфолке, также приняли участие супруг герцогини Эдвард и ее дочь леди Луиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Уильям планирует выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту. Оставить он намерен только старшего сына Джорджа, который станет его наследником. Что же происходит в королевской семье Британии?

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