Опасные ночи: в какие даты москвичей ждет аномальная жара

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

До 4 июля москвичей ждет аномальная жара по ночам

Опасные ночи: в какие даты москвичей ждет аномальная жара

Фото: www.globallookpress.com / SVEN SIMON

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Роман Вильфанд предупредил жителей столицы об опасности перегрева в вечернее время.

Москвичей ждут аномально жаркие ночи до 4 июля. Об этом сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если в спальных районах минимальное значение — 20–21 градус, в центре города — 23–25 градусов. Это тяжелейшая ситуация», — сообщил специалист.

Вильфанд отметил, что такие температурные условия опасны для здоровья человека. При высоких дневных показателях, у организма должна быть возможность на восстановление ночью. В сложившейся ситуации он лишен шанса на охлаждение. Длительный перегрев может спровоцировать ряд опасных состояний: головокружение, обморок, проблемы с сердечно-сосудистой системой, обезвоживание.

Синоптик пошутил, что ночи можно назвать «египетскими» из-за схожести с климатом страны. Жаркие ночи начались еще в субботу, 29 июня, и будут терзать город минимум до четверга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему у женщин возникают проблемы со здоровьем на отдыхе.

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