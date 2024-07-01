Умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей» Татьяна Тарасова

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни. Трагическую новость сообщили в петербургском БДТ имени Товстоногова, на сцене которого она играла более 40 лет.

Коллеги охарактеризовали Тарасову как талантливую актрису, воплотившую образы от тонко лирических до гротескно комических. Также ее запомнили добрым и бесконечно преданным театру человеком.

Зрители БДТ знают актрису по роли Аглаи в «Идиоте», миссис Уордль в «Пиквикском клубе», унтер-офицерской вдове в «Ревизоре», Миронихе в «Последнем сроке», тетке в «Кроткой», Розе в «Борцах» и многим другим образам.

Также Тарасова была востребованной киноактрисой, снявшейся в таких фильмах и сериалах, как «Униженные и оскорбленные» (1964), «Пиквикский клуб» (1986), «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», «Тени прошлого» (2007) и других.

Татьяна Тарасова окончила в 1961 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. После распада театра ее пригласили в труппу БДТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве в возрасте 99 лет скончалась художница-мультипликатор Елена Вершинина, одна из создательниц «Крошки Енота», «Приключений Мюнхгаузена», «Кентервильского привидения» и многих других знаменитых советских мультфильмов.