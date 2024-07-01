Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

Знаменитый певец не смог восстановить статус «честного» артиста.

Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Иск российского исполнителя Егора Крида к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной не удовлетворил Одинцовский городской суд Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и Лиге безопасного интернета о признании высказываний о Егоре Булаткине (Криде) порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», — сказал собеседник агентства.

В ноябре прошлого года Егор Крид возмутился тем, что Мизулина назвала его «главным скамером страны». На молодежном сленге это означает мошенник. После его аккаунт в одной из социальных сетей был заблокирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид «потерял» около пяти миллионов рублей после суда. Фирма по организации концертов отказалась возмещать ему компенсацию в полном размере.

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