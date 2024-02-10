Невыгодный концерт: Егор Крид «потерял» около пяти миллионов рублей после суда

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 67 0

Суд снизил сумму компенсации по иску Егора Крида на 4,4 миллиона рублей

Невыгодный концерт: Егор Крид «потерял» около пяти миллионов рублей после суда

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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В деле против организаторов мероприятия певец лишился значительной суммы денег.

Знаменитый певец Егор Крид лишился пяти миллионов рублей по решению суда после разбирательств с фирмой ООО «Твой концерт». Об этом сообщает KP.RU.

Перед концертом в марте 2023 года в Архангельске организация должна была заплатить артисту аванс в размере 50%, а за семь дней до мероприятия выплатить оставшуюся половину. Гонорара в размере 3 296 703 рублей исполнитель не получил и обратился в Арбитражный суд.

Организаторов обязали выплатить всю сумму и неустойку — Егор Крид должен был получить 12 миллионов. Размер компенсации составлял 8 785 000 рублей.

Фирма оказалась не согласна с размером компенсации и подала апелляцию, после чего 6 февраля этого года суд изменил свое решение и сумма неустойки была значительно сокращена — до 4 392 856 рублей. Так, певец получит на 4,4 миллиона рублей меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид похвастался переменами в жизни.

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Невыгодный концерт: Егор Крид «потерял» около пяти миллионов рублей после суда

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