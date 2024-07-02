Госдума рассмотрит законопроект об охране здоровья человека до рождения

В Государственную думу уже на этой неделе будет внесен законопроект об охране здоровья человека до рождения. Об этом сообщило издание «Ведомости», ознакомившись с соответствующими документами.

Нынешний закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» получит уточнение, которые прояснит, что право на защиту своего здоровья имеет не только родившийся ребенок, но и человек в утробе матери.

«Принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка, которую необходимо рассматривать как конституционную ответственность государства за здоровье нации и должную фиксацию профессионального медицинского долга», — сообщили в документе.

Сейчас право на жизнь есть только у уже родившихся детей. Из-за этого возникает много юридических, финансовых и даже научных проблем. Например, при операции с ребенком в утробе считается, что врач проводит манипуляции с его матерью, а не с ним самим.

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