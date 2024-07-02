Госдума рассмотрит законопроект об охране здоровья человека до рождения

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Новое пояснение появится в статье «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Госдума рассмотрит законопроект об охране здоровья человека до рождения

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Государственную думу уже на этой неделе будет внесен законопроект об охране здоровья человека до рождения. Об этом сообщило издание «Ведомости», ознакомившись с соответствующими документами.

Нынешний закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» получит уточнение, которые прояснит, что право на защиту своего здоровья имеет не только родившийся ребенок, но и человек в утробе матери.

«Принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка, которую необходимо рассматривать как конституционную ответственность государства за здоровье нации и должную фиксацию профессионального медицинского долга», — сообщили в документе.

Сейчас право на жизнь есть только у уже родившихся детей. Из-за этого возникает много юридических, финансовых и даже научных проблем. Например, при операции с ребенком в утробе считается, что врач проводит манипуляции с его матерью, а не с ним самим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили ввести контроль за формированием жилья.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
«Чувствую свою уникальность»: как изменилась жизнь Пересильд после полета в космос
9:41
Расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинскому аэродрому «Миргород»
9:29
Зеленский против Сырского: что известно о конфликте лидера Украины и главкома ВСУ
9:27
Друзья познаются в беде? Какие фатальные ошибки совершил Запад в конфликте на Украине
9:15
Два миллиона в сезон: как построить успешный бизнес на производстве меда
9:06
Город приходит в себя: в Петербурге ликвидируют последствия мощнейшего урагана

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Больше всех переживает собака: Прилучный и Брутян поделились подробностями воспитания малыша
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака