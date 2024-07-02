«Одна из самых престижных премий»: главные гости и лауреаты церемонии «Ника»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Прилучный назвал победителей «Ники» крутыми

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Мероприятие состоялось впервые за последние два года и собрало немало ярких звезд.

Национальная кинематографическая премия «Ника», которая прошла в понедельник 1 июля в театре «Маска», собрала немало знаменитостей. Мероприятие состоялось впервые за последние два года. Как отметил актер Павел Прилучный, победители ее оказались крутыми.

«Одна из самых престижных премий России. Кино уже выходит на тот уровень, когда совсем не стыдно давать за него какие-либо награды. Кино двигается с огромной прогрессией, и, думаю, победители будут крутыми», — отметил Прилучный в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на «красной дорожке».

На церемонии вручения отметили лауреатов за 2022 и 2023 годы. Среди них оказался сериал «Слово пацана», который получил специальный приз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Сценарист Андрей Золотарев отметил — ему невероятно приятно быть частью такого грандиозного события.

«Я счастлив, я очень рад. Когда ты смотришь на лица, которые поднимались на сцену до тебя, пробирает гордость. Ты встаешь на эту же сцену, и ощущение сопричастности очень крутое», — сказал Золотарев.

Кроме того, фильм «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка получил не только главный приз, но и награду за лучшую режиссуру. А лучшей сценарной работой отметили Андрея Смирнова за картину «За нас с вами».

К слову, помимо Прилучного, на кинопремии побывали и режиссер Андрей Кончаловский со своей женой Юлией Высоцкой, которые уже очень давно не выходили в свет, а также Леонид Каневский, Александр Яценко и другие.

Юлия Пересильд получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов». «Лучшим актером» стал Александр Яценко (фильм «Праведник»).

Приза за «Лучший неигровой фильм» удостоился «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус, а «Лучшим анимационным фильмом» стал «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой. Макар Хлебников удостоился статуса «Открытие года» — за роль в фильме «Снегирь», срежиссированном его отцом Борисом Хлебниковым.

Посмертно наградили Сергея Пускепалиса в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Сердце Пармы». Номинацию «Честь и достоинство» присудили Александру Ширвиндту, умершему в марте 2024 года. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходила Премия АПКиТ и кто стал ее главным триумфатором.

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