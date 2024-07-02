Не говорить хорошо: YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно отзывающихся о РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно отзывающихся о РФ

Не говорить хорошо: YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно отзывающихся о РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Видеохостинг не стал объяснять причины своего решения, а все апелляции отклонил.

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы набирающих популярность иностранных блогеров, которые отзываются о России в положительном ключе. В число неугодных попали аккаунты Саши Йост, канадской журналистки Евы Бартлет, а также аналитика и журналиста Фиореллы Изабель.

Как объяснила в беседе с «Известиями» Йост, ей никаких предупреждений до удаления аккаунта не приходило. А в день блокировки в письме в качестве причины было указано: «За нарушение правил сообщества». Каких именно, так и остается загадкой.

«Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — объяснила Йост.

То же самое стряслось и с Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе, а также ставила под сомнение западные нарративы.

«Это произошло сразу после того, как я сделала интервью со Скоттом Риттером, которое набрало более 20 тысяч просмотров», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соцсеть X официально разрешила контент для взрослых.

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