Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий

В чем заключается главная задача проекта?
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
Всего Агентством креативной индустрии (АКИ) было реализовано свыше 170 проектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собинин в своем Telegram-канале.
«Всего (с 2020 года. - Прим. ред.) АКИ реализовало свыше 170 проектов в сферах моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки», — говорится в сообщении.
Он отметил, что главная задача этого проекта — это развивать инфраструктуру, помогать с обучением кадров и поддерживать проекты творческого предпринимательства в столице.
Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о поддержке молодых талантов в Москве.
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