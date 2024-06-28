Собянин рассказал о поддержке молодых талантов в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Главной задачей Московского продюсерского центра является продвижение молодых талантливых творцов, открытие перед ними возможностей для творчества.

Собянин рассказал о поддержке молодых талантов в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. За прошедшие годы центр реализовал свыше 40 творческих проектов в музыке, арте и театре.

Главной задачей Московского продюсерского центра является продвижение молодых талантливых творцов, открытие перед ними возможностей для творчества. Так, в рамках проекта «Лайн-ап #Моспродюсер» молодые музыканты получили шанс выступить на одной сцене со звездами. В ходе проекта «Уличный артист» музыканты, танцоры, актеры и чтецы имеют возможность выступать перед самой широкой аудиторией на 42 городских площадках. А победители всероссийских арт-проектов «Контуры Культуры» и «Искусством вовнутрь» создали 84 авторских росписи в стенах различных культурных учреждений.

В общей сложности, за 10 лет работы Московский продюсерский центр поддержал более 5 тысяч артистов, музыкантов и художников. В мероприятиях, организованных центром, приняли участие представители 30 стран и более чем 300 городов мира.

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