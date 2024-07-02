Сестра Градского судится с врачами, из-за которых ее сын родился с аутизмом

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

Сестра Градского судится с французскими врачами из-за сына-аутиста

Сестра Градского судится с врачами, из-за которых ее сын родился с аутизмом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам женщины, им было плевать на болезнь ее ребенка.

Двоюродная сестра покойного музыканта Александра Градского, в отличие от своих родственников, которые сражаются за наследие мэтра отечественного вокала, занята судебными тяжбами совсем иного рода. Как пишет издание KP.RU, Наталья Градская активно сражается с частной клиникой во Франции.

Дело в том, что 23 года назад из-за халатности европейских врачей двоюродный племянник Градского Вадим родился с аутизмом — при родах у малыша возникла асфиксия, а больница намеренно утаила этот факт.

Наталья рассказала, что во Франции всем было плевать на состояние ее ребенка: она столкнулась с безразличием врачей, отказом школ и детских садов и даже презрением со стороны родственников.

В поисках спасения она вернулась в Россию и здесь неожиданно для себя обнаружила, что к ней и ее ребенку окружающие проявляют абсолютно другие чувства.

«Когда я приехала в Москву, русские врачи сразу увидели задержку в развитии. И стали лечить, помогать, корректировать. Это при том, что у моих детей — французское гражданство. Но ни разу нигде в России мне не отказали в помощи. Во Франции такое невозможно. В России столько возможностей для социализации особенных детей. Никита до сих пор вспоминает годы жизни в Москве как самые лучшие», — с теплотой вспоминает Наталья.

Сегодня у сестры Градского российское гражданство и она мечтает сделать его своему сыну. На данный момент она участвует сразу в нескольких судебных процессах: во-первых из-за нарушения конституционных прав, так как с 2018 года Вадима не брали ни в одну специализированную школу, а во-вторых, из-за той давней халатности врачей, которая и привела в тот роковой день к тяжелому недугу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изымают детей у решивших покинуть Германию россиян

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:08
Больше 200 тысяч за ночь: Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле
21:50
Девять нулей: экс-замминистру обороны РФ Иванову вменили новую сумму взятки
21:30
Зеленский отказался от предложения Орбана прекратить огонь
21:12
Пентагон анонсировал новые военные поставки Киеву на $2,3 миллиарда
20:54
Сестра Градского судится с врачами, из-за которых ее сын родился с аутизмом
20:34
«Аж уши заложило»: подробности взрыва на крыше автобуса в Москве

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака