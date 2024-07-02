Прекращение огня и переговоры с Россией: Орбан провел переговоры с Зеленским

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Орбан провел переговоры с Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Премьер-министр Венгрии впервые после начала СВО прибыл в Киев.

Чтобы обсудить украинский кризис и пути его разрешения, в Киев сегодня прибыл венгерский премьер-министр. Это первый с начала конфликта визит Виктора Орбана в страну.

По его словам, Будапешт настроен на продуктивные двусторонние отношения с соседями. Даже обещал помочь в восстановлении украинской экономики. Но первостепенной задачей Орбан считает установление мира в кратчайшие сроки.

«Я попросил господина президента* подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв, приостановить огонь, и затем начать и продолжить переговоры. Ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — заявил Орбан.

Орбан также заверил, что вопрос урегулирования ситуации на Украине станет ключевым и на заседаниях Совета Евросоюза. Венгрия, на правах страны-председателя, обещает поднимать эту тему перед другими западными лидерами.

Сам Орбан неоднократно выступал против европейских инициатив по поддержке Киева и критиковал санкции, введенные против России. Европе, по его мнению, сейчас стоит сконцентрироваться на своих многочисленных внутренних проблемах.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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