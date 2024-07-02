Зеленский отказался от предложения Орбана прекратить огонь

Президент* Украины Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом завил замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква.

«Он высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Прекращение огня не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования конфликта, добавил Жовква.

Ранее сообщалось, что Орбан, чья страна накануне стала председателем Совета ЕС на полгода, впервые с начала конфликта прибыл с визитом в Киев.

Венгерский премьер заявил, что считает первостепенной задачей установление мира в кратчайшие сроки. По его словам, он попросил Зеленского «сделать перерыв, приостановить огонь, и затем начать переговоры».

При этом Орбан заверил, что вопрос урегулирования ситуации на Украине станет ключевым на заседаниях Совета Евросоюза, где Венгрия на правах страны-председателя будет поднимать эту тему перед другими западными лидерами.

Сам Орбан неоднократно выступал против европейских инициатив по поддержке Киева и критиковал санкции, введенные против России. Европе, по его мнению, сейчас стоит сконцентрироваться на своих многочисленных внутренних проблемах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ожидать России от полугодового председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.