Решетова оскорбилась: модель хочет подать заявление в полицию о клевете

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 261 0

Анастасия Решетова хочет написать заявление в полицию о клевете

Решетова оскорбилась: модель хочет подать заявление в полицию о клевете

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавазадзе

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Блогер закрыла комментарии в своих соцсетях из-за агрессии в ее адрес.

Модель Анастасия Решетова хочет написать заявление в полицию о клевете. Об этом изданию Super рассказал источник из ее окружения.

Инфлюенсера последнее время атакуют гневными комментариями под публикациями в личном блоге в сети. Решетову обвиняют в том, что она стала разлучницей в паре певицы Алсу и Яна Абрамова. Артистка уже не раз заявляла об этом, а недавно даже назвала Анастасию девушкой с «низким социальным статусом». Позже Алсу прокомментировала свое прежнее заявление.

«Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно», — объяснила она.

Певица заявила, что терпению всегда наступает предел и она больше не будет молчать о своей боли. Она уверена, что муж ей изменял с моделью.

Решетова, не выдержав такого натиска, закрыла комментарии под публикациями в своем блоге и наняла адвокатов.

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