Неожиданное объявление: Юлия Барановская рассказала о пополнении в семье

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Телеведущая Юлия Барановская заявила о желании родить четвертого ребенка

Неожиданное объявление: Юлия Барановская рассказала о пополнении в семье

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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У телеведущей уже есть трое детей от брака с Андреем Аршавиным.

Телеведущая Юлия Барановская заявила о своем желании вновь стать матерью. Этим секретом звезда поделилась с порталом Super.

Знаменитость воспитывает троих детей от брака с Андреем Аршавиным, сыновьям 18 и 11 лет, а дочери — 15. Семья занимает серьезное место в жизни журналистки, и она признается, что совершенно не против рождения еще детей.

«Детей сложно планировать. Я очень хочу, и я этого никогда не скрывала. Не то чтобы я хочу еще одного, я вообще хочу детей», — сообщила Барановская.

Младший сын телеведущей Арсений немного ревнует, потому что сам любит быть в центре внимания у взрослых и боится потерять это место. Однако звезда спокойно общается с сыном, объясняя ему о том, что дети — это чудо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тарасов и Костенко раскрыли имя сына.

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