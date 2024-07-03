Предвестник несчастий: огромная трещина расколола землю в Мексике

Местные жители называют это плохим знаком.

Земля разверзлась в Мексике. На юго-востоке страны образовалась шестикилометровая трещина. Раскол практически дошел и до населенных пунктов. Местные жители опасаются, что их дома провалятся под землю.

Кроме того, это природное явление уже назвали предвестником несчастий. Однако всему виной — шторм, прошедший по региону. Из-за обильных осадков грунтовые воды размыли почву, и на поверхности образовались трещины глубиной до четырех метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ураган, несколько дней назад бушевавший в Санкт-Петербурге, скоро может обрушиться на Москву. В Северной столице жертвами разгулявшейся стихии стали три человека, погибла женщина.

Штормовой ветер валил деревья и строительные краны, срывал крыши с домов. Он сопровождался настоящим разгулом стихии: ливнем, грозой и даже градом.