Оранжевый уровень опасности: ураган из Петербурга скоро обрушится на Москву

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К Москве приближается обрушившийся ранее на Петербург ураган

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Столица готовится принять погодный удар.

Из города на Неве прямо сейчас на столицу надвигается масштабная буря. В Петербурге жертвами разгулявшейся стихии накануне стали три человека. Штормовой ветер принесет в столицу ливень, грозу и даже град.

Пока же жара ставит новые температурные рекорды. Один из них уже побит — столбики термометров 2 июля поднялись до +32 градусов. Так знойно в городе было в этот день лишь 134 года назад.

Уже сообщается о первом пострадавшем — он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Синоптики предупреждают, это вовсе не предел. Даже для середины лета такие значения — выше нормы на десять градусов. В Москве действует оранжевый — это предпоследний — уровень погодной опасности. Жителям рекомендуют избегать прогулок под прямыми солнечными лучами. Также в эти дни стоит пить побольше воды.

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