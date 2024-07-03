Оранжевый уровень опасности: ураган из Петербурга скоро обрушится на Москву
К Москве приближается обрушившийся ранее на Петербург ураган
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Столица готовится принять погодный удар.
Из города на Неве прямо сейчас на столицу надвигается масштабная буря. В Петербурге жертвами разгулявшейся стихии накануне стали три человека. Штормовой ветер принесет в столицу ливень, грозу и даже град.
Пока же жара ставит новые температурные рекорды. Один из них уже побит — столбики термометров 2 июля поднялись до +32 градусов. Так знойно в городе было в этот день лишь 134 года назад.
Уже сообщается о первом пострадавшем — он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
Синоптики предупреждают, это вовсе не предел. Даже для середины лета такие значения — выше нормы на десять градусов. В Москве действует оранжевый — это предпоследний — уровень погодной опасности. Жителям рекомендуют избегать прогулок под прямыми солнечными лучами. Также в эти дни стоит пить побольше воды.
- 3 июл
- Простые лайфхаки: как спастись от чудовищной июльской жары
- 2 июл
- Знойная жара бьет рекорды: когда в России станет прохладнее
- 2 июл
- Самый знойный день за 130 лет: воздух в Москве прогрелся до 33 градусов
- 2 июл
- Как убрать царапины на кузове после падения дерева во время урагана
- 2 июл
- Настоящее пекло: москвичей ждет мучительная жара днем 2 июля
- 1 июл
- Беспощадное лето: как защитить квартиру от жары
- 1 июл
- Такого не было 100 лет! Какой будет погода в Москве на этой неделе
- 1 июл
- Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару
- 1 июл
- Прощай, смартфон: эксперт объяснил, чем жара может навредить гаджету
- 28 июн
- Такого не было 100 лет: июль в Москве начнется с рекордного зноя
Читайте также
69%
0.69 93.70
-0.26
Нашли ошибку?