Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпускают не только лекарственные препараты, но и микроэлектронику. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В зоне „Технополиса Москва“ работает порядка 200 предприятий, которые выпускают не только лекарственные препараты и лазерное оборудование, но и микроэлектронику», — говорится в публикации.

Так, компания «Микрон» производит чипы для банковских, транспортных и других карт, загранпаспортов, водительских удостоверений, а компания «СКТБ ПР» в прошлом году создала роботов-пожарных.

Отмечается, что в 2023 году по сравнению с 2022-м объем инвестиций в предприятие увеличился в полтора раза, а количество рабочих мест в сегменте поднялось на треть.

«Продукция резидентов ОЭЗ востребована на рынке: по итогам 2023 года выручка производителей микроэлектроники составила почти 48,5 млрд рублей», — добавил мэр в своем личном блоге.