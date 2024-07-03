Прорыв: российские войска подступают к Часову Яру

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Российские войска теснят оборону ВСУ у Часова Яра

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Оборона противника не справляется с натиском

На артемовском направлении российские подразделения все ближе подходят к населенному пункту Часов Яр. Работу штурмовых групп поддерживает артиллерия. Зачастую противника атакуют ночью. Так проще подобраться к вражеским блиндажам. Корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдает за работой военных.

Застаем военнослужащих во время ротации на одном из пунктов сбора в Артемовске. Уставшие штурмовики 13-х «Барсов» делятся яркими впечатлениями после очередной вылазки.

Даже после успешного выполнения боевого задания в рядах бойцов неспокойно. Но, уверяют, это не волнение

«Нервозность? Да нет, злость! Наверное, больше злость на весь беспредел, что творится. С нами Бог, а они черти. Демонов надо давить!» — говорит боец с позывным «Август».

Днем основная часть работы лежит на плечах разведчиков и артиллерии — остальные ждут команду.

Передвигаясь с позиции на позицию, часто приходится пережидать, потому что, несмотря на большое засилье систем РЭБ с нашей стороны, противоборствующая сторона находит лазейки, как обходить эту систему, и пытается контролировать небо, но пока, безуспешно. Правда, и безопасностью пренебрегать тоже нельзя.

Не оставляют без внимания наши бойцы и разрушенные дома в Артемовске. Осмотр построек ведется ежедневно. Туда, где разрушения особенно сильные — выдвигаются пешие группы. Проверять нужно каждую комнату в каждом доме или квартире. Если квартира каким-то чудом уцелела, то она обязательно будет разбита или разворована. В данном случае, зачем-то разворотили диван, все повыбрасывали, проверяли каждый шкафчик.

Основная же фаза боевой работы на артемовском направлении начинается к вечеру. Минометчики добровольцев «Барс-13» мгновенно наводят орудие. В командном пункте следят за упавшими снарядами и реакцией противника. Когда серия ударов и движение противника прекращается — наши пехота может безопасно передвигаться в направлении города Часов Яр.

Тема:
Спецоперация
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