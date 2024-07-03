Прорыв: российские войска подступают к Часову Яру
Российские войска теснят оборону ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Оборона противника не справляется с натиском
На артемовском направлении российские подразделения все ближе подходят к населенному пункту Часов Яр. Работу штурмовых групп поддерживает артиллерия. Зачастую противника атакуют ночью. Так проще подобраться к вражеским блиндажам. Корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдает за работой военных.
Застаем военнослужащих во время ротации на одном из пунктов сбора в Артемовске. Уставшие штурмовики 13-х «Барсов» делятся яркими впечатлениями после очередной вылазки.
Даже после успешного выполнения боевого задания в рядах бойцов неспокойно. Но, уверяют, это не волнение
«Нервозность? Да нет, злость! Наверное, больше злость на весь беспредел, что творится. С нами Бог, а они черти. Демонов надо давить!» — говорит боец с позывным «Август».
Днем основная часть работы лежит на плечах разведчиков и артиллерии — остальные ждут команду.
Передвигаясь с позиции на позицию, часто приходится пережидать, потому что, несмотря на большое засилье систем РЭБ с нашей стороны, противоборствующая сторона находит лазейки, как обходить эту систему, и пытается контролировать небо, но пока, безуспешно. Правда, и безопасностью пренебрегать тоже нельзя.
Не оставляют без внимания наши бойцы и разрушенные дома в Артемовске. Осмотр построек ведется ежедневно. Туда, где разрушения особенно сильные — выдвигаются пешие группы. Проверять нужно каждую комнату в каждом доме или квартире. Если квартира каким-то чудом уцелела, то она обязательно будет разбита или разворована. В данном случае, зачем-то разворотили диван, все повыбрасывали, проверяли каждый шкафчик.
Основная же фаза боевой работы на артемовском направлении начинается к вечеру. Минометчики добровольцев «Барс-13» мгновенно наводят орудие. В командном пункте следят за упавшими снарядами и реакцией противника. Когда серия ударов и движение противника прекращается — наши пехота может безопасно передвигаться в направлении города Часов Яр.
- 3 июл
- Российские зенитчики поражают воздушные цели. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 июл
- Экипаж Су-25 разбомбил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 июл
- Никаких объятий: встреча Орбана с Зеленским прошла в дежурном формате
- 3 июл
- После удара ВСУ были обесточены два относящихся к Горловке поселка
- 3 июл
- Один человек пострадал после атак дронов ВСУ в Белгородской области
- 2 июл
- Минобороны: конфискованное у россиян оружие будут отправлять на СВО
- 2 июл
- «Мы завершим»: когда и как закончится конфликт на Украине
- 2 июл
- ВС РФ за сутки сбили 81 украинский дрон, включая Bayraktar TB2
- 2 июл
- Выгодные рубежи: что означает освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского для ВС РФ
- 2 июл
- Нидерланды поставят Украине самолеты F-16
Читайте также
69%
0.69 93.70
-0.26
Нашли ошибку?