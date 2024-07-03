В положении или просто поправилась? Бородина засветила округлившийся животик

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

Бородину заподозрили в беременности из-за округлившегося живота

В положении или просто поправилась? Бородина засветила округлившийся животик

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В соцсети активно обсуждают внешний вид знаменитой телеведущей.

Телеведущая Ксения Бородина попала в центр внимания, выйдя на публику в облегающем платье, подчеркивающим округлившийся животик. Как пишет издание 7Дней.ru, в соцсети начали гадать: звезда ждет третьего ребенка или же ей просто стоит записаться на фитнес.

Сама же Бородина возмущена комментариями хейтеров о ее фигуре. По ее словам, пользователи Сети требуют от публичных личностей соответствия каким-то нереалистичным стандартам.

Звезда объяснила, что в ее животике нет ничего сверхъестественного и лично ее он не смущает. Звезда призналась, что проработала вопрос принятия своей внешности с психологом.

«И этот текст не про переживания мои. Это призыв к работе над собой и фильтрацией того, что ты пишешь. Благодаря терапии я в себя влюбилась. И это прекрасно! Смотреть в отражение и любить то, что ты видишь», — подытожила Бородина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о демоне, который долгие годы преследует Ольгу Якубович.

+30° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Собянин рассказал о выходе московских компаний на зарубежные рынки
19:16
В положении или просто поправилась? Бородина засветила округлившийся животик
19:03
«Снижают риски»: чем полезны вишня и черешня
18:51
Белоусов возглавил Совет министров обороны стран СНГ
18:27
Отпуск закончился трагедией: что известно о ДТП с российскими туристами в Турции
18:02
«Сейчас все иначе»: Набиуллина о развитии экономики РФ

Сейчас читают

«Точка влияния»: для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией
«Полностью уничтожен»: супермаркет сгорел в Донецке после обстрела ВСУ
Обнимает и целует в лоб: В Сети обсуждают роман Егора Крида и Алины Загитовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака