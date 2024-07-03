«Мурашки по коже»: Ольга Якубович о преследующем ее долгие годы демоне

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 14 0

Ольга Якубович заявила, что ее семью оберегает демон-помощник

«Мурашки по коже»: Ольга Якубович о преследующем ее долгие годы демоне

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Младшая дочь экстрасенса тоже может видеть потустороннее. Как она к этому относится?

Финалистка 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович рассказала о демоне-помощнике, который оберегает ее семью и при этом пугает детей. О потусторонней сущности Ольга предпочитала раньше не рассказывать, поскольку считает, что ассоциируется у всех со светом.

«Это не бес, это демоническая сущность, которая привязана к роду. Демон-помощник. Обычно это звучит устрашающе. Когда рассказываешь, мурашки по коже, и сразу вспоминаются фильмы ужасов, в которых фигурируют такие образы. В жизни все по-другому работает. Это очень большого размера сущность, существо. Я его видела с детства. Он меня очень пугал», — сообщила она на YouTube-шоу.

Старшая дочь Якубович старается держаться подальше от магии и не обращает внимание на вещие сны, а вот младшая дочь пока просто пугается всего потустороннего. Девочка видит разные сущности, и они вызывают в ней только чувство страха. Ольга старается помочь детям, рассказывает им о сверхъестественном мире.

А вот ее муж Михаил к магии относится скептически, однако к советам жены всегда прислушивается, когда Ольга что-то чувствует.

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