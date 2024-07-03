Прекрасные итоги: поступления в бюджет оказались выше прогнозов

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Ковальчук: Поступления в федеральный бюджет РФ оказались выше прогнозируемых

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Доходы за прошлый год превысили 29 триллионов рублей.

Поступления в федеральный бюджет оказались выше прогнозируемых. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая на заседании в Совете Федерации. По его словам, доходы оказались на 11,5% выше, чем ожидалось. Казна пополнилась на более чем 29 триллионов рублей.

С точки зрения макроэкономических показателей ВВП вырос на 3,6%, что не только полностью скомпенсировало спад 2022 года, но и превысило уровень ВВП 2021 года на 2,4 процентных пункта.

В реальном секторе отмечался уверенный рост промышленности на 3,5%, обрабатывающих производств — на 7,5%, и строительства — на 7,9%. Рекордными темпами росли инвестиции в основной капитал, на уровне 9,8%. В то же время, отмечаем, что дополнительным ограничением стало ужесточение денежно-кредитной политики, что привело к росту процентных ставок для бизнеса.

Приоритетными статьями расходов стали обеспечение обороноспособности и безопасности, включая социальные гарантии военным и сотрудникам правоохранительных органов и их родственникам, а также содействие достижению национальных целей развития страны.

И, как отметил министр финансов Антон Силуанов, благодаря грамотной бюджетной политике граждане почти не почувствовали влияния санкций. Доходы россиян по итогам прошлого года выросли почти на 6%, а зарплата, примерно, на 8%.

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