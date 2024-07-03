Роза Сябитова удивила фанатов новым увлечением: «Мне подсказали»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Роза Сябитова увлеклась садоводством

Роза Сябитова удивила фанатов новым увлечением: «Мне подсказали»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая честно рассказала, что любит заниматься после основной работы.

Главная сваха России Роза Сябитова увлекается садоводством. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Телеведущая отметила, что она не профессионал в этой сфере, но многому научилась у ландшафтных дизайнеров.

«В свое время садоводы и дизайнеры-ландшафтники мне подсказали, что нужно так сажать растения: вначале одно зацветает, потом следующее, потом еще… Как только отцветают у меня тюльпаны, начинают цвести пионы, потом радуют цветением лилии, а потом гортензии пойдут», — поделилась Роза.

Благодаря такой уловке, сад у Сябитовой цветет всегда. У телеведущей нет каких-то любимых растений. Она отметила только много положительных сторон у ромашек. По ее мнению, они отлично выглядят не только в клумбе или поле, но и в букетах.

Сябитова также поделилась, что ей часто дарят розы из-за того, что ее зовут так же, но у нее нет к ним пристрастия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова сделала шокирующее заявление.

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