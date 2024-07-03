Телеканал РЕН ТВ вышел в лидеры премиального телевидения

Телеканал РЕН ТВ вышел на вторую позицию по доле телесмотрения в премиальной аудитории «Все 14-44» с результатом 7,9% среди ТОП-15 федеральных каналов по результатам первого полугодия 2024 года. При этом канал является самым охватным по всей ТВ-аудитории.

Кроме того, РЕН ТВ демонстрирует самый высокий прирост доли среди всех российских телеканалов и входит в топ-пять федеральных телевещателей в аудитории «Все 4+».*

РЕН ТВ – один из крупнейших частных национальных телеканалов. РЕН ТВ по России в целом ежедневно смотрит 24,5 миллиона человек, что составляет около 18% от всего населения страны в возрасте от четырех лет и старше. РЕН ТВ стабильно входит в тройку самых цитируемых телеканалов России.

* Mediascope TV Index, Россия, 0+. Аудитория: «4+», «25-54», «14-44». Период: 01.01.2023 — 31.12.2023, 01.01.2024 — 30.06.2024