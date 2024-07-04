«Не жди меня»: перед смертью аниматор из Краснодара пытался успокоить жену

Убийца Кирилла Чубко получил за свою «работу» 20 тысяч рублей. Его подельник за расправу над коллегой аниматора Татьяной Мостыко — 30 тысяч.

В прошлом году широкий резонанс получило дело о пропаже двух аниматоров в Краснодаре — Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Вскоре после обнаружения их тел были задержаны и убийцы — Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян. Жестокое преступление, шокирующее своей циничностью и бессмысленностью, они совершили ради 190 тысяч рублей, списанных с карточек жертв.

Недавно вдова Чубко Дарья дала интервью журналистке Елене Погребижской и раскрыла новые подробности чудовищного дела. Когда аниматоры встретили злоумышленников на дороге, они даже не предполагали, что произойдет. Кирилл общался с супругой по телефону, говорил, что пробил колесо, но уже нашел людей, которые ему помогут. Однако эта «помощь» оказалась частью жуткого плана.

Как рассказала Дарья Чубко, после того как ее муж вкрутил последнюю гайку, на него напали со спины и сковали наручниками. Преступникам нужна была машина на ходу, и они дождались окончания ремонта. Позже Кирилл звонил супруге еще раз, в этот момент он уже был вязан, а жить ему оставалось совсем недолго. Ему дали возможность ответить на звонок, так как побоялись паники на том конце провода и, соответственно, поиска заложника.

Жертвы — Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. ВКонтакте / richik85; tanyusha_mostyko.

«В это время я укладывала ребенка спать, видимо, сама уснула, просыпаюсь, смотрю, а мое сообщение Кириллу не прочитано. Начинаю переживать, звонить. Он говорит спокойным голосом, совершенно спокойным: «Сейчас идет дождь, мы ждем, пока дождь закончится, и будем делать колеса. Ложись спать, не жди меня», — вспоминала Дарья.

Наутро она уже не смогла дозвониться до мужа и позвонила его коллеге. Мостыко была еще жива. Сказала, что не знает, где находится, затем связь прервалась. За убийство 37-летнего Кирилла Чубко Анатолий Двойников получил вознаграждение в 20 тысяч рублей. 19-летнюю Татьяну лишил жизни Арам Татосян, ему заплатили 30 тысяч. Возможно, не захотели оставлять свидетелей. У Дарьи Чубко другая версия.

«Либо просто нужно было Кеворкьяну создать группу, чтобы у них руки были помазаны кровью — все, мы единое целое», — поделилась она с Погребижской.

Сейчас убийцы ожидают суда. Демьян Кеворкьян запросил суд присяжных в надежде избежать пожизненного срока.

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