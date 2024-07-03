Не знала о его прошлом: женщина четыре года жила с затаившимся серийным убийцей

Жительница Челябинска влюбилась в мужчину с жуткой биографией, приняв его за простого работягу. Но как она узнала о его деяниях?

На свободу начали выходить маньяки 90-х годов, некоторые из них весьма успешно умудряются скрывать свое жуткое прошлое. Издание KP.RU удалось связаться и пообщаться с женщиной, которая по незнанию несколько лет прожила с кровавым убийцей, и даже родила ему дочь.

Судьба свела несчастную с челябинским «маньяком-малолеткой» Дмитрием Копыловым, на счету которого в начале нулевых было пять жестоких убийств и несколько изнасилований. Поражает тот факт, что извергу на момент зверств не было даже 18 лет, за что он и получил свое прозвище.

В связи с возрастом он получил всего десять лет колонии. В 2016 году вышел на свободу, после чего устроился мастером на станцию технического обслуживания. Там с ним в 2019 году и познакомилась Ирина — менеджер банка и мать двоих детей в разводе.

После внепланового ремонта сломавшейся машины, женщина попросила у молодого человека номер телефона, чтобы иметь под рукой контакты хорошего специалиста.

Через несколько недель ей понадобилась помощь при переезде в новую квартиру, общение с новым знакомым завертелось само собой. Ирина сразу обратила внимание на тюремные наколки мужчины, но тот лишь отмахнулся, что, мол, сидел за кражу.

Через какое-то время у пары начались отношения, Ирина даже родила ему дочь. Именно этот момент и стал отправной точкой, которая превратила жизнь женщины в кошмар.

Дмитрий стал избивать избранницу, напивался, тратил деньги и вгонял Ирину в микрозаймы. В итоге она сбежала от него вместе с детьми, но через какое-то время Дмитрий смог убедить вернуться.

Ничего не изменилось. Избиения становились все страшнее, а со временем к ним добавились новые издевательства — лишение сна. Дмитрий заставлял Ирину ночами напролет сидеть на кухне и слушать его жуткие откровения о совершенных убийствах.

«Ты понимаешь, у меня внутри все горит. Я конченый человек. Мне место только в аду, я это все осознал. Я тоже ночами спать не могу. Мне кошмары снятся, как я убиваю людей», — изливал душу он.

Ирина списывал его рассказы на пьяный бред, однако все изменилось в 2023 году. Однажды Дмитрий попытался задушить ее сына за «неправильную» прическу.

После этого, подождав, пока маньяк уйдет из дома, она собрала вещи и собралась в очередной раз вместе с детьми сбежать от тирана, однако как раз в этот момент в гости к сыну пришли его друзья.

Они впервые услышали о судимости отчима парня и решили проверить в интернете, действительно ли тот сидел. В поисковике они наткнулись на страшные подробности о деяниях Дмитрия, а также его фоторобот в 16-летнем возрасте.

«Это был шок. Я четыре года жила с монстром. Я знала, что он такой, но не настолько. Эти его разговоры об убийствах… Я думала, что бред, а он правда убивал. Говорил, что кошмары снятся, а спал всегда крепко-крепко, ни разу посреди ночи не просыпался», — признается Ирина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийного маньяка, кормившего свиней своими жертвами, убили в тюрьме.