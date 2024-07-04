«Показатель глубочайшего кризиса»: почему левые терпят крах в Европе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 12 0

Политолог Блохин: победа правых на выборах говорит о кризисе на Западе

Фото, видео: Reuters / Dylan Martinez; 5-tv.ru

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Правые пользуются успехом во Франции, Венгрии, США и в других странах.

Нынешние политические элиты принимают решения, которыми недовольны обычные жители Европы. С этим и связан триумф правых партий во Франции и других странах. Об этом 5-tv.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Очевидно, что их (левых партий. — Прим. ред.) поражение и такая триумфальная победа Ле Пен — это показатель глубочайшего кризиса, в котором сегодня находится Франция, да и, наверное, скорее всего, весь Европейский союз. Мы видим, что глобалистские, космополитические проекты, которые пытаются реализовать Макрон и нынешняя европейская бюрократия, вызывают ненависть и отторжение простого народа», — заявил эксперт.

Геобаллистические элиты практически не прислушиваются к простым людям, продолжая гнуть свою линию. Похожая ситуация происходит не только во Франции, но и в других странах Запада. Поэтому эксперт считает, что правые будут приходить к власти во всей Европе и США. Однако заявлять об их полной победе нельзя, пока у руля остаются левые.

При этом ветер перемен уже начал дуть. Это доказывают победа партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских  выборах во Франции, а также высокие рейтинги премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Макрона остался единственный выход после поражения на выборах.

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