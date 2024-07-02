Сколотить союз: у Макрона остался единственный выход после поражения на выборах

Еще одна плохая для НАТО и ЕС новость пришла из Франции, где состоялся первый тур парламентских выборов. Партия Макрона получила такую звонкую пощечину, что она может поставить крест на всей политической карьере пока еще действующего президента. Сравните две карты республики. Оранжевым выделены регионы, которые всего два года назад поддержали Макрона. Сегодня почти все из них окрасились в другой цвет, сама партия скатилась на третье место. Кто стал первым — расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Шок, который все-таки настиг Францию, — улыбающаяся Марин Ле Пен во всех мировых СМИ. Это идеальная иллюстрация первого тура парламентских выборов.

А вот лагерь Эммануэля Макрона оценки прессы вряд ли порадуют — ему вообще не до смеха. Все только и говорят о «конце эпохи» и упадке его президентского правления. France 24 называет причиной тяжелого поражения слишком неудачные реформы действующего лидера. Крайне правые взгляды распространились во всех слоях общества, пишет Le Monde, отмечая сильнейшее ослабление макроновского большинства. The Washington Post прямо называет это наказанием со стороны избирателей. Politico же считает досрочные выборы и роспуск парламента «авантюрой» Макрона, которая возымела обратный эффект.

«Надо понимать, что политика, которую Макрон проводил последние семь лет, не принимается абсолютным большинством французов. Спад во всех сферах: политической, социальной, дипломатической. У французов ощущение, что они имеют дело с совершенно некомпетентным политиком невероятного высокомерия и что страна никогда не управлялась столь неспособным человеком», — считает политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа.

У непримиримой соперницы Эммануэля Макрона звездный час — пресса не дает прохода Марин Ле Пен, полиция плотным кольцом берет под охрану штаб ее партии. Слишком много сейчас тех, кто хотел бы разгромить «Национальное объединение» — и уже не на выборах.

Победа ультраправых по всей стране вылилась в масштабные протесты мусульманских общин и погромы левых активистов в Париже.

Столкновения с полицией, разбитые витрины, перевернутые мусорные баки. Пятая республика полыхает на баррикадах, а победители только подливают масла в этот огонь, требуя максимальной мобилизации, чтобы в следующем туре взять большинство и сформировать свое правительство во главе с 28-летним евроскептиком и ксенофобом Жорданом Барделла.

«Чтобы претворить мой политический проект для Франции, мне нужно абсолютное большинство. Я протягиваю руку всем избирателям. Я единственный на этих выборах, кто поднимает вопросы быта французов, покупательной способности, миграции и безопасности», — заявил председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Левые на втором месте и тоже претендуют на захват власти.

«Макрон сам попал в эти сети. Сегодняшнее голосование нанесло ущерб и поражение президенту, так называемому президентскому большинству», — подчеркнул депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Меланшон.

Отделения банков, дорогие бутики, магазины люксовой электроники заранее на всю неделю заколачивают свои окна. В стране намечается политический мятеж и настоящая бойня.

«Противостояние, которое непременно перекинется и в само Национальное собрание Франции. Так что все эти олимпийские декорации можно будет далеко и не убирать — здесь, конечно, найдется место и стрелам, и копьям, а кому-то, возможно, и боксерские перчатки потребуются», — отметил корреспондент Виталий Чащухин.

Единственное спасение для бывшего макроновского большинства — наскоро сколотить союз с левым блоком, но как заставить полюбить друг друга всего за неделю?

На закрытой встрече с кабинетом министров Макрон полдня вырабатывал дальнейшую стратегию, но так пока и не вышел к встревоженной нации. Французская BFMTV так описывает происходивший в Елисейском дворце разбор полета: «напряженная встреча», «мрачная атмосфера».

Тяжелейшее поражение в первом же туре только подтвердило рекордный антирейтинг нынешнего президента, в стане макроновского большинства о себе говорят уже в прошедшем времени.

«Это поражение. Это поражение для нашего президентского большинства, поражение для нашего политического лагеря. Да, я говорю в прошедшем времени. Скорее всего, французский народ так решит в следующее воскресенье», — подчеркнул министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Страна в смятении, а отдувается за азартные политические игрища и провальные ставки вовсе не Макрон, а его молодой премьер Атталь, от которого тоже ускользает власть. Партии принимают участие в формировании правительства только по факту получения большинства голосов во втором туре.

«Урок сегодняшнего вечера заключается в том, что крайне правые находятся у ворот власти. Никогда в нашей демократии Национальное собрание не рисковало, как в этот вечер. И поэтому наша цель ясна — не допустить, чтобы „Национальное объединение“ получило абсолютное большинство во втором туре и управляло страной с помощью своего катастрофического проекта. Я говорю это с той силой, которую данный момент требует от каждого из наших избирателей», — заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Но избирательные урны в следующее воскресенье явно будут наполнены лишь гневным огнем, учитывая, как французам осточертели падение уровня жизни, нелегальная миграция и бесконечное втягивание Франции в большую войну на Украине.

«Мы очень счастливы, мы всегда поддерживали Марин Ле Пен», — отметила сторонница партии «Национальное объединение» Синди Монбель.

«Нам нужны перемены», — уверен еще один сторонник партии Жан-Клод Гайе.

«Правые смогли прорваться, потому что люди устали», — считает избиратель Маргерит.

Но даже независимо от того, каким будет этот новый французский поворот — радикально левым или все же ультраправым, впереди может оказаться еще больше неопределенности и хаоса.