«У меня был плохой вечер»: Байден повинился за провал на дебатах с Трампом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 52 0

Президент США Джо Байден взял на себя вину за провал на дебатах с Трампом

«У меня был плохой вечер»: Байден повинился за провал на дебатах с Трампом

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Насколько близок американский лидер и кандидат на предстоящих выборах к признанию собственных проблем со здоровьем?

Президент США Джо Байден заявил, что причиной провального выступления на теледебатах с Дональдом Трампом является только он сам. Об этом он заявил журналистам канала ABC News. 

«Это был тяжелый эпизод. Никаких признаков серьезного состояния не было. Я был измотан. Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и у меня был плохой вечер», — сказал Байден.

Незадолго до признания стало известно, что окружение политика призывает его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, но пока безрезультатно. Помощники 81-летнего президента говорят, что возрастные изменения становятся все более заметными и проявляются чаще. Тем не менее он публично утверждает, что не намерен сдаваться.

Выборы главы Соединенных Штатов запланированы на 5 ноября 2024 года. 27 июня прошли первые теледебаты между Байденом и Трампом. Американские журналисты по итогам писали, что в Демократической партии поднялась паника, ведь действующий лидер объективно показал себя не с лучшей стороны. Подчиненные инкогнито в интервью говорили, что он бессвязно говорил, «выглядел и звучал ужасно».

 

Ранее, писал 5-tv.ru, в очередном интервью Байден назвал себя первой чернокожей женщиной.

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