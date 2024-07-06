«Напряженный аспект с Сатурном»: как лучше провести 6 июля

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 364 0

На какие дела стоит сделать упор в выходной день?

«Напряженный аспект с Сатурном»: как лучше провести 6 июля

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Астролог Василиса Володина рассказала, как лучше провести эту субботу и что звезды подготовили для людей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Хоть 6 июля будет не таким простым периодом, но он подарит много возможностей, чтобы претворить планы в жизнь.

«До 11:00 по Москве напряженный аспект с Сатурном не даст расслабиться — можно посвятить время уборке, доделать отложенные задания», — посоветовала астролог.

Особенно продуктивным будет короткий промежуток времени с 11:00 до 12:00. В этот час Луна коснется Марса, поэтому необходимо максимально воспользоваться данной возможностью.

Во второй половине дня в свои права вступает Венера. Володина рекомендует провести это время с близкими, а также уделить время своему внешнему виду.

Уже вечером, после 19:00, лучше всего будет отдохнуть, посоветовала специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака.

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