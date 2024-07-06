«Я— мама медведица»: Муцениеце отреагировала на попытки Прилучного отобрать у нее детей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 135 0

Муцениеце отреагировала на попытки Прилучного отобрать у нее детей

«Я— мама медведица»: Муцениеце отреагировала на попытки Прилучного отобрать у нее детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса намерена «выпустить когти».

Актриса Агата Муцениеце намерена бороться за своих детей и не позволит экс-супругу Павлу Прилучному их отобрать. Звезда намекнула об этом в своем личном блоге в социальной сети, где поделилась счастливым моментом на отдыхе с сыном.

«Мой медвежонок, такой большой и в душе еще такой ребенок! Люблю всем сердцем. И никому не позволю тебя тревожить и пытаться разрушить твое счастье, я — мама медведица», — написала актриса.

Заседание суда по определению места жительства 11-летнего Тимофея и семилетней Мии было перенесено на 29 августа. Там должны будут присутствовать и сами дети, чтобы рассказать, с кем они хотят остаться — с мамой или папой.

Однако Муцениеце отдавать Прилучному своих детей не собирается. Она дала понять, что будет отстаивать их до последнего.

В конце мая Прилучный уже подавал заявление в суд на бывшую жену. Согласно данным, размещенным на портале судов общей юрисдикции Москвы, предметом рассмотрения был спор в отношении осуществления прав на детей.

Пользователи Сети дружно решили, что актер хочет забрать детей, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода в виде алиментов Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что юрист Денис Хузиахметов прокомментировал новый иск актера Павла Прилучного к экс-супруге Агате Муцениеце.

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