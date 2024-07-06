«Каждый видит через призму своей реальности»: как выстроить личные границы

Очень часто окружающие люди задают бестактные или неуместные вопросы. Как уйти от неприятного диалога, не обидев собеседника отказом?

Обозначенные личные границы помогут избавиться от неудобных вопросов. Об этом психолог Наталья Калимуллина эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Люди часто бывают бестактными по отношению друг к другу. Необходимо научиться без стеснений заявлять о том, что вас не устраивает в диалоге. Только так получится сохранить себе нервы и не оправдываться перед человеком.

«Каждый человек видит мир через призму своей реальности… Очень важно понимать, что вы можете открыто, прямо говорить о том, что уместно спрашивать, а что нет», — сказала Наталья Калимуллина.

Психолог объяснила, что если замолчать проблему, то собеседник не поймет, что вам это не нравится, и продолжит заваливать некомфортными вопросами.

Так как же тактично, но открыто сказать собеседнику о том, что свои вопросы ему лучше оставить при себе?

«Маша, ты классная, я тебе очень люблю, но сейчас для меня эта тема не актуальная. Давай мы больше не будем возвращаться к этому вопросу», — привела Наталья Калимуллина пример того, как можно попросить человека сменить тему.

Эксперт подчеркнула, что ругаться и что-то доказывать — не стоит. Все можно сделать тактично, но при этом не терпеть дискомфорт.

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