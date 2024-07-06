Иван Купала: обряды и гадания в ночь на 7 июля

Праздник Ивана Купалы отмечают каждый год в ночь на 7 июля. В это время принято не только веселиться — девушки собирались, чтобы узнать свою судьбу. Какие обряды можно совершить, чтобы узнать свое будущее, рассказал портал Rsute.

Гадание на венке

Многие языческие обряды, с помощью которых можно попробовать заглянуть в будущее, продолжают совершать по сей день. Издревле девушек интересует, кто будет их суженным и когда они встретятся.

Незамужние дамы раньше плели венок из 12 видов трав, украшали их полевыми цветами, лентами и пускали в воду. Предки верили, если русалка найдет его, то поможет девушке в любовных делах.

Важно и следить за поведением венка.

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Если венок утонул, то значит любимый человек девушки разлюбил ее;

Если венок причалил обратно к берегу, то в этом году ждать свадьбы не следует. Удача в личной жизни помаячит только в следующем году;

Если венок доплыл до противоположной стороны водоема, то значит избранник девушки будет иностранцем;

Плохим предзнаменованием в любовной жизни сулило хаотичное движение венка по воде. Это говорит о том, что мужчины будут часто обманывать;

Если же венок плывет по течению, то это хороший знак — девушке суждено выйти замуж до конца года.

Другие ритуалы

В праздник Ивана Купалы также разжигали костры, через которые прыгали все желающие.

Молодежь собиралась не только повеселиться, но и погадать. Главным атрибутом был все тот же венок — девушки бросали его через костер. Тот, кто из холостых мужчин его поймает, становится кавалером хозяйки венка.

Среди простых обрядов, для которых не нужно искать водоемы, прыгать через костры и плести венки, существует ритуал на желание со спичками.

Так, в ночь с 6 по 7 июля нужно укрыться в уединенном месте, загадать заветное желание и вытаскивать по одной спичке из нового и полного коробка. В это время нужно про себя проговаривать две фразы: «Сбудется» и «Не сбудется». Что прозвучит над последней спичкой, то человека и ждет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что традиции и обычаи праздника Иван Купала.