«Очень тяжело»: Надежда Сысоева рассталась с молодым блогером Сашей Стоуном

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 133 0

Надежда Сысоева подтвердила расставание с блогером Сашей Стоуном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / inadenka

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему юмористка и блогер больше не вместе? Неужели всему виной большая разница в возрасте?

Артистка Надежда Сысоева подтвердила расставание с блогером Сашей Стоуном. О переменах в личной жизни она поведала в своем блоге в соцсети.

Отношения юмористки и блогера стали обсуждать после того, как пара приняла участие в шоу на выживание на одном из федеральных телеканалов. Разница между звездами составляет 15 лет, что сразу вызвало много вопросов и хейта, но в последнее время ситуация и вовсе накалилось до предела.

Надеждва Сысоева прокомментировала отношения с Сашей СтоуномНадежда Сысоева прокомментировала отношения с Сашей Стоуном. Instagram* / inadenka

«Конечно, это и тяжело и очень больно. Потому что, наверняка, у вас тоже так было, когда вся жесть происходит в один момент. Я похоронила своего самого близкого и родного человека, рассталась с парнем, а сейчас переживаю этот невероятный буллинг по поводу своего возраста, по поводу своих отношений, по поводу своего внешнего вида и своей позиции. Это, конечно, очень тяжело», — поделилась Сысоева.

Юмористка рассказала, что держаться ей помогают тренировки в спортивном зале и молитвы. Надежда также уточнила, что старается не встревать ни в какие перепалки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова прокомментировала слухи о разрыве Сысоевой и Стоуна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака