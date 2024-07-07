«Использую свежий навоз»: Анита Цой рассказала, как борется с депрессией

По словам знаменитости, набираться сил ей помогают беседы с растениями в ее саду.

Певица Анита Цой, которая несколько лет назад всерьез увлеклась огородничеством и садоводством и даже поставила свое хобби на бизнес-основу, поделилась некоторыми секретами получения высокого урожая.

Звезда призналась, что старается по возможности не использовать химикаты, предпочитая им натуральные удобрения — это и полезнее, и эффективнее. К примеру, лучшей подкормкой для почвы Цой считает свежий навоз.

«Беру одну часть куриного помета и пятнадцать частей теплой воды. Все смешиваю и настаиваю в течение суток. Затем этим составом проливаю огурцы. Использую я для подкормки и перебродивший свежий навоз», — рассказала певица в интервью Teleprogramma.pro.

С вредителями Цой тоже борется натуральными методами, которые не вредят экологии и здоровью человека. Для этого она измельчает крапиву, настаивает ее в теплой воде, а затем полученной жидкостью опрыскивает растения из пульверизатора. Это не только защищает культуры от вредителей, но и насыщает их витаминами. Поэтому все дары природы на ее ферме органические и натуральные, подчеркнула Цой.

Певица не скрывает, что ее фермерский бизнес процветает, недавно она расширила производство, выращивая сырье на собственных землях. Однако хозяйство для Цой — не только дополнительный доход, но и настоящее место силы, где она черпает жизненную энергию и достигает гармонии с природой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой планирует открыть мини-завод по производству фирменных овощных консервов. К бизнес-идее певицу подтолкнули рекордные продажи ее закруток — около 37 тысяч банок.