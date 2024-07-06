Мечта россиян: сделают ли 31 декабря выходным днем

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 64 0

Минтруд предложить сделать 31 декабря 2025 года выходным днем

Мечта россиян: сделают ли 31 декабря выходным днем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Отмечается большой спрос на соответствующую инициативу.

Министерство труда предложит сделать выходным днем 31 декабря 2025 года за счет перенесенных праздничных дней. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Министр напомнил, что в 2024 году 31 декабря уже будет выходным днем.

«На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат», — объяснил Котяков.

Выходные дни в этом году были утверждены правительством. Поскольку рождественские дни, 6 и 7 января, выпали на субботу и воскресенье, то их перенесли на 10 мая и 31 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 31 декабря могут сделать официальным выходным днем. Антон Котяков отметил, что в связи с большим спросом на это, министерство труда поднимет соответствующий вопрос при формировании производственного календаря на 2025 год.

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