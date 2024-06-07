Этого все ждали: 31 декабря могут сделать официальным выходным днем

Минтруд обсудит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За такую идею уже давно выступают россияне.
Формируя производственный календарь на следующий год, Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он рассказал, что при формировании производственного календаря на 2025 год Минтруд поднимет вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным.
«Запрос от общества на это большой», — отметил Котяков.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении инновационных конфет, не повышающих уровень глюкозы в крови.
- 7 июн
- Совершенствование налоговой системы России обсудили на ПМЭФ
- 7 июн
- Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами. Главное
- 7 июн
- В Сети: на ПМЭФ обсудили изменения производства контента в России
- 6 июн
- Привлекает многих: Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкого канала
- 6 июн
- Пасечник: виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР нашли
- 6 июн
- Перспективное сотрудничество: как развиваются торговые отношения РФ и Африки
- 6 июн
- Торговля между Россией и Китаем достигла исторического максимума
- 6 июн
- Россия и Аргентина договорились о поставках инсулина и водки
- 6 июн
- В Совфеде предложили создать маркировочный знак для отдыха многодетных семей
- 6 июн
- Товарооборот России с СНГ вырос на 6,8% в 2024 году
Читайте также
88%
0.02 96.57
0.13
Нашли ошибку?