Этого все ждали: 31 декабря могут сделать официальным выходным днем

За такую идею уже давно выступают россияне.

Формируя производственный календарь на следующий год, Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он рассказал, что при формировании производственного календаря на 2025 год Минтруд поднимет вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным.

«Запрос от общества на это большой», — отметил Котяков.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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