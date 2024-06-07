Этого все ждали: 31 декабря могут сделать официальным выходным днем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Минтруд обсудит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем

Этого все ждали: 31 декабря могут сделать официальным выходным днем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
ПМЭФ 2024

За такую идею уже давно выступают россияне.

Формируя производственный календарь на следующий год, Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он рассказал, что при формировании производственного календаря на 2025 год Минтруд поднимет вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным.

«Запрос от общества на это большой», — отметил Котяков.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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Тема:
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