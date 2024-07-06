«Пора отстать от меня»: Бородина поставила точку в отношениях с бывшим мужем

Пользователи сети считают, что телеведущая все никак не может забыть бывшего возлюбленного.

Знаменитая телеведущая Ксения Бородина отреагировала на критику со стороны подписчиков, которые обвинили ее в якобы неспособности забыть про бывшего мужа Курбана Омарова. Звезда опубликовала в своем блоге юмористический ролик на тему воспоминаний об экс-возлюбленном.

Судя по содержанию публикации, предположили подписчики, телеведущая хотела показать, что она уже давно забыла про экс-супруга.

«Ну, это ваш мультик. Мне теперь на какие темы шутить, только про что?! Я уже давно другую жизнь живу. Мне есть кого подкалывать и какие мемы выставлять, пора отстать от меня», — ответила комментаторам Бородина под публикацией.

Стоит отметить, что телеведущая периодически затрагивает тему личной жизни Омарова и его новой молодой супруги Валерии. Бородина говорила, что не собирается препятствовать общению избранницы бизнесмена и их общей дочери.

Ксения Бородина и Курбан Омаров узаконили свой союз в 2015 году, тогда же у них родилась дочь Теона. Развелись они в 2021 году. Поклонники еще задолго до официального заявления начали замечать, что в паре происходит разлад — они стали меньше появляться на публике и делиться совместными фотографиями в блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина вспомнила о пластике Курбана Омарова.