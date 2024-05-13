«Это ежедневный труд»: Екатерина Андреева раскрыла свой главный секрет красоты

Телеведущая призвала «не задвигать» себя на задний план.

Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей красоты, о котором она ранее не говорила. На странице своего личного блога она рассказала, что для многих он сложен, однако сама старается придерживаться его. И, стоит заметить, успешно.

Андреевой 58 лет, однако она продолжает поддерживать себя йогой, качественным сном на ортопедической подушке, а также иглоукалыванием. Телеведущая призналась, что секрет ее красоты заключается не только в правильном питании и спорте, которые она не бросает, но и в ежедневной рутине.

«А красота — это ежедневный труд, не разовые набеги к косметологу, а постоянные усилия. Это не одна баночка волшебной сыворотки, а целый комплекс ухода за собой», — поделилась Андреева.

Телеведущая отметила, что нужно заботиться о здоровье и своей красоте «хотя бы по 15 минут» утром и вечером. Причем до этого она говорила, что не обращалась к услугам пластических хирургов и старается постоянно работать над собой, используя простые подручные средства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Андреева показала свою растяжку во время занятий йогой.