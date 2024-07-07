Как связаны между собой Минск, Москва и Пекин?

Вхождение Белоруссии в ШОС является безусловно важной вехой в укреплении безопасности в Евразии. Минск, связанный с Москвой союзническими обязательствами, но уже долгие годы развивает торгово-экономические связи и с Пекином.

Что наглядно показал торжественный парад в столице Белоруссии, посвященный дню независимости и 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В пеших коробках прошли и представители Китайской народной освободительной армии и российские военнослужащие.

Здесь помнят, кто на чьей стороне воевал во Вторую Мировую и ценят общую историю. В колоннах техники также замечено сотрудничество Белоруссии с обоими крупными партнерами. Впервые на параде прошли наши «Искандеры», которые способны нести тактическое ядерное оружие. Кроме того, все заметили на параде и наши беспилотники с пусковыми установками на базе китайских внедорожников.

Общий посыл праздника был, впрочем, исключительно мирный, в колоннах было много трудовых и спортивных коллективов, проехала вся линейка сельскохозяйственной и автотехники, которую собирают на белорусских заводах. Но в своем выступлении президент страны Александр Лукашенко дал понять, что надо быть начеку.

Дело в том, что по итогам Первой мировой войны часть белорусских земель под прикрытием немецких штыков отдали УНР — Украинской Народной республике, а во время Второй мировой, опять же немцы включили их в рейхскомиссариат Украины, так что современные бандеровцы все еще мечтают о Полесье. Вот только им там совсем не рады. Чем отметились украинские националисты на белорусской земле, расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Именно в этих местах в июле 1944 года в результате наступательной операции «Багратион» наши войска уничтожили почти 500 тысяч солдат противника, порядка 150 тысяч фашистов взяли в плен. Это событие получило название «Минский котел»

Нине Пашковской 102 года, она своими глазами видела, как красная армия освобождала ее деревню. Она до сих пор не может забыть, как немцы убили ее одноклассника.

«И он стоял перед немцем, было окно открыто. Ну и он, наверно, уже знал, что наверно все, смерть. И он вскочил на это окно и хотел выпрыгнуть, обогнать. На лету убили, полицаи хуже, чем немцы», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны Нина Пашковская

Это уникальные документы, которые касаются операции «Багратион». Их рассекретили по случаю восьмидесятилетия освобождения Минска. Среди военных документов и протоколы допросов пленных нацистов.

«В первые дни оккупации Львова, это начиная с 30 июня 1941 года, когда до четырех тысяч человек было зверски убито», — сообщил историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев.

Украинские националисты ждали, надеялись, готовились к приходу чумы. Встречали хлебом, солью и цветами. Украинская эмиграция катилась следом за военной машиной вермахта, планировали, как будут загребать советские земли, начали с Брестской области.

«Они рассматривали Брест, как этнически украинскую территорию, значит, они считали, что местное население не принадлежит к белорусам», — уверен старший научный сотрудник института российской истории РАН Андрей Марчуков.

А работу среди населения вели теме же способами, что ведут сейчас внуки бандеровцев: расстреливали, насиловали, сжигали целыми деревнями мирных жителей.

«Могли прийти в любую семью, где мать была полькой, отец был украинцем. Прийти к отцу и сказать, убей свою жену, убей своих детей, если ты хочешь остаться живым», — сообщил эксперт российского военно-исторического общества, историк, член ассоциации историков союзного государства Александр Маркушин.

После начала немецко-фашистской оккупации часть регионов Белоруссии была включена в состав рейхкомиссариата «Украина», надсмотрщиками поставили карателей из УПА.

«Они вели себя так, что даже немцы приходили просто в шок», — рассказал кинорежиссер, документалист, историк Вадим Гасанов.

Документально подтверждено, оккупантами уничтожено почти 1 миллион 400 человек.

«Уже к концу 1941 года командир 444 охраны немецкой дивизии докладывал, что благодаря бандеровцам, украинским националистам еврейский вопрос на Западе и юге Украины фактически решен», — сообщил научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Вот только радость от прихода немцев у Бандеры, Стецько, Шухевича была недолгой. Будущие гауляйтеры поняли, что арийским богам никакие «украинские союзники» не нужны.

«Немцы изначально рассматривали славянское население, а украинцы, безусловно, часть славянского населения как недочеловеков», — уверяет доцент кафедры всеобщей истории РАНХиГС Илья Женин.

Но в современной Украине совершенно другая реальность, параллельная и такая удобная для Запада.

Пример того, как украинцы фантазируют, как бы они жили, если бы Черчилль сбросил атомную бомбу после войны на Киев, как это сделали американцы на Хиросиму и Нагасаки.

«У нас называют неонацистами, у нас есть намерение травить евреев газом, развязывать войны или что-то подобное, такова наша политика», — сообщил сын солдата вермахта, неонацист, ультраправый Кристиан Ворх.

Вот только внуки тех, кто боролся с фашистами, готовы повторить подвиги своих дедов и прадедов.

«Если сравнивать, что происходило в приграничных районах, в укрепленных районах, то, конечно, аналога брестской крепости на Украине не было», — уверил заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей Школы Экономики Андрей Бакланов.

Воины тридцати национальностей и народностей защищали Брестскую крепость от фашистов, подвиг героев гарнизона помнят и чтут, невзирая на попытки отдельных, когда-то братских, народов переписать историю.

В мае 1945 в кабинете Гитлера наши войска нашли расплавленный камень, сувенир, который прихватил с собой фюрер, когда с Муссолини посещал руины Брестской крепости. Напоминание мужества и героизма бойцов красной армии Гитлер хранил на рабочем столе, как символ крушения советского союза, но камень, политый кровью русских защитников стал фундаментом для могилы рейха.