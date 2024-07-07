Все недуги от нервов: как мышление человека провоцирует болезни

Мало кто задумывается, что воспоминания способны оказывать сильное влияние на организм человека.

Сформированное в далеком прошлом мышление, негативные эмоции и полученный отрицательный опыт могут породить болезни в будущем. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур, подчеркнув, что переживания порой действительно провоцируют недуги.

Для начала стоит отметить, что психосоматика представляет собой науку, изучающую влияние эмоций на здоровье человека. Единой формы или единого правила, по которым формируется психосоматоз, заболевание или хроническая патология, к сожалению, не существует.

«Поэтому те таблицы по психосоматике, которые мы часто видим в Интернете, на самом деле, не имею ничего общего с реальностью», — сказала эксперт.

Однако наблюдается конкретная закономерность. Болезнь в будущем может сформироваться в том случае, если человек на протяжении жизни слишком часто переживал вредящий негативный опыт — различные стрессы, эмоциональные потрясения и перенапряжения.

Кроме того, вероятность возникновения недуга повышается, когда чрезмерно отрицательное переживание затрагивает ребенка — в детском возрасте беспокойства и волнения намного губительнее, что может «аукнуться» в будущем.

«Даже если негативный опыт был получен в возрасте 5-6 лет, болезнь может манифестировать уже после 40. И, как правило, мы эти связи не замечаем, потому что проходит слишком много времени. А мы не привыкли относиться к человеку, как к единому целому. Мы привыкли, что у нас есть тело, отдельно есть где-то тревога, а отдельно где-то есть какие-то воспоминания», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что в наши дни люди постепенно учатся воспринимать себя, как единое целое — история каждого человека воздействует на его «настоящее». Мышление, которое сформировалось очень давно, а также пережитые эмоции сегодня на прямую влияют на то, как мы себя чувствуем, как порой себя ведем и чем болеем.

Именно поэтому каждое лечение недуга обязательно должно сопровождаться консультациями с психологом и неторопливым разбором того негативного опыта, который был пережит ранее.

«Для чего? Для того, чтобы научиться регулировать свои эмоции, учиться управлять своими воспоминаниями и учиться на определенном психическом и эмоциональном уровне восстанавливать свою целостность и неуязвимость. И это тоже позитивный настрой при лечении от различных патологий и общем восстановлении тела», — заключила наша собеседница.

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